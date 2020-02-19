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Тренер сборной Норвегии прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Тренер сборной Норвегии прокомментировал столкнове
Тренер сборной Норвегии прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум не согласился с критикой россиянина Александра Большунова, упрекнувшего норвежцев в «нечестной игре». В ходе полуфинала спринта на этапе «Ски Тура» в Эре лидер общего зачёта Кубка мира упал, споткнувшись о норвежца Симена Хегстада Крюгера.

«Они шли бок о бок, и Симен решил прорваться. Он мог себе позволить эту попытку. Они шли очень близко друг к другу. Один из них упал, так бывает. Мы видим, как спринтеры очень часто оказываются в подобных ситуациях, но остаются на ногах, потому что уже привычны. Единственная проблема Симена в том, что он не так часто выступает в спринте. К сожалению, он попытался, но это закончилось неудачей.

Реакция Большунова? Не думаю, что многие хотят проходить такие повороты. Очень жаль, что он упал", — приводит слова Носсума TV2.

Большунов в итоге не попал в финал. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

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