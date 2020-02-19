Тренер сборной Норвегии прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум не согласился с критикой россиянина Александра Большунова, упрекнувшего норвежцев в «нечестной игре». В ходе полуфинала спринта на этапе «Ски Тура» в Эре лидер общего зачёта Кубка мира упал, споткнувшись о норвежца Симена Хегстада Крюгера.
«Они шли бок о бок, и Симен решил прорваться. Он мог себе позволить эту попытку. Они шли очень близко друг к другу. Один из них упал, так бывает. Мы видим, как спринтеры очень часто оказываются в подобных ситуациях, но остаются на ногах, потому что уже привычны. Единственная проблема Симена в том, что он не так часто выступает в спринте. К сожалению, он попытался, но это закончилось неудачей.
Реакция Большунова? Не думаю, что многие хотят проходить такие повороты. Очень жаль, что он упал", — приводит слова Носсума TV2.
Большунов в итоге не попал в финал. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
- 19 февраля 2020
-
14:23
-
14:13
-
13:58
-
12:58
-
12:05
-
11:18
-
10:29
-
09:55
-
09:43
-
09:17
-
08:30
-
02:42
-
00:54
-
00:42
-
00:01
- 18 февраля 2020
-
23:51
-
23:27
-
23:01
-
22:35
-
21:58
-
20:39
-
20:35
-
20:15
-
19:59
-
19:48
-
19:43
-
17:18
-
16:51
-
16:04
-
13:49
-
12:53
-
12:13
-
11:44
-
11:09
-
10:59