Тренер сборной Норвегии прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум не согласился с критикой россиянина Александра Большунова, упрекнувшего норвежцев в «нечестной игре». В ходе полуфинала спринта на этапе «Ски Тура» в Эре лидер общего зачёта Кубка мира упал, споткнувшись о норвежца Симена Хегстада Крюгера.

«Они шли бок о бок, и Симен решил прорваться. Он мог себе позволить эту попытку. Они шли очень близко друг к другу. Один из них упал, так бывает. Мы видим, как спринтеры очень часто оказываются в подобных ситуациях, но остаются на ногах, потому что уже привычны. Единственная проблема Симена в том, что он не так часто выступает в спринте. К сожалению, он попытался, но это закончилось неудачей.

Реакция Большунова? Не думаю, что многие хотят проходить такие повороты. Очень жаль, что он упал", — приводит слова Носсума TV2.

Большунов в итоге не попал в финал. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Лидер общего зачёта «Ски Тура» отреагировал на столкновение Большунова и Крюгера