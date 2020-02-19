Врач заявил, что диагноз Сотниковой может привести к отниманию рук и ног

Врач травматолог-ортопед Константин Терновой, к которому обращалась за медицинской помощью олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе фигуристки.

Ранее сообщалось, что Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова.

«Аделина Сотникова была моей пациенткой. Дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника случается в том случае, если была получена травма, вследствие чего образовалась нестабильность. Он также может образоваться у людей, имеющих врождённые особенности строения костной ткани и межпозвонковых дисков. Всё это приводит к тому, что в просвете канала, где находится спинной мозг, начинают образовываться наросты. Вследствие описанных механизмов происходит сжатие спинного мозга, которое может привести к отниманию рук и ног.

Травма привнесла нестабильность и проблемы со спинным мозгом. Боли при этом обычно проявляются не в шее, а в конечностях», — приводит слова Тернового «Вечерняя Москва».