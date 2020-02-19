В Москве состоится чемпионат России по сквошу

С 21 по 24 февраля в Национальном Сквош Центре состоится чемпионат России по сквошу—2020.

У участников чемпионата России есть шанс попробовать свои силы и сразиться с лучшими игроками страны. Для того чтобы попасть на ЧР, необходимо быть выдвинутым в качестве кандидатуры в сборную от субъекта РФ или занимать высокое место в национальной системе рейтинга игроков.

Соревнования проводятся по олимпийской системе с розыгрышем всех мест. Победителем каждой встречи спортивных состязаний признаётся участник, выигравший три гейма. Гейм выигрывает тот, кто первым наберёт 11 очков, а при счёте «10-10» — участник, первым набравший разницу в 2 очка.

Среди участников – спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новосибирской, Вологодской, Калининградской областей, Красноярского, Иркутского и Пермского края.

Состязания будут проходить все четыре дня. Торжественное открытие состоится во второй день проведения предварительного этапа, 22 февраля. Финалы, подведение итогов и церемония награждения – вечером 24 февраля.

Вход свободный. Предварительная регистрация для зрителей не нужна.