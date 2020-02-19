Шпилевая и Смирнов стали победителями финала Кубка России в танцах на льду

Фигуристы Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов выиграли соревнования танцевальных пар в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде. Они стали первыми как в ритм-танце, так и в произвольном, получив в сумме за два проката оценку 187,68 балла.



Второе место заняли Екатерина Миронова и Евгений Устенко (150,95). На третью ступень пьедестала почёта поднялись Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко (148,29).



Кубок России — второй по значимости национальный турнир после чемпионата страны.



Фигурное катание. Финал Кубка России. Великий Новгород

Танцевальные пары. Итоговое положение



1. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов — 187,68

2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 150,95

3. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко — 148,29.