Канадский фристайлист Курода скончался в возрасте 19 лет
Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщила о смерти канадского фристайлиста Брайдена Куроды. Он скончался в возрасте 19 лет. Причина смерти спортсмена не называется.
«Наши сердца разбиты из-за этой неизмеримой утраты. Брайден был ярким и талантливым молодым человеком. Мы скорбим вместе с его товарищами по команде, друзьями и семьёй», — приводит слова исполнительного директора Freestyle Canada Питера Джаджа сайт FIS.
Курода выступал в могуле и занимал 47-е место в зачёте Кубка мира в этой дисциплине. Он дебютировал на Кубке в январе этого года, став 34-м на этапе в Квебеке, 1 февраля занял 25-е место на этапе в Калгари. Брайден тренировался под руководством своего отца Кена.
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