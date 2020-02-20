Исинбаева записала видео с футболистом Пуйолем. Они назвали друг друга лучшими

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева посетила ежегодную церемонию вручения премии мировой академии спорта «Лауреус», которая состоялась 17 февраля в Берлине. Россиянка записала на ней видео с испанским футболистом Карлесом Пуйолем.
«Всем большой привет, я нахожусь на церемонии „Лауреус“ в Берлине. Со мной рядом замечательный, великий футболист Карлес Пуйоль и сейчас он вам скажет что-то очень интересное», — отметила Исинбаева.
«Привет-привет. Лена — лучшая», — сказал Пуйоль.
«Из лучших», — добавила россиянка.
Сама Исинбаева подписала ролик так: Карлес Пуйоль — лучший из лучших.
Видео доступно на странице Исинбаевой в «Инстаграме».
Ранее двукратная олимпийская чемпионка призналась, что впервые прочитала Конституцию лишь после того, как была включена в состав соответствующей комиссии.
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