Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Исинбаева записала видео с футболистом Пуйолем. Они назвали друг друга лучшими

Исинбаева записала видео с футболистом Пуйолем. Они назвали друг друга лучшими
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева посетила ежегодную церемонию вручения премии мировой академии спорта «Лауреус», которая состоялась 17 февраля в Берлине. Россиянка записала на ней видео с испанским футболистом Карлесом Пуйолем.

«Всем большой привет, я нахожусь на церемонии „Лауреус“ в Берлине. Со мной рядом замечательный, великий футболист Карлес Пуйоль и сейчас он вам скажет что-то очень интересное», — отметила Исинбаева.

«Привет-привет. Лена — лучшая», — сказал Пуйоль.

«Из лучших», — добавила россиянка.

Сама Исинбаева подписала ролик так: Карлес Пуйоль — лучший из лучших.

Видео доступно на странице Исинбаевой в «Инстаграме».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка призналась, что впервые прочитала Конституцию лишь после того, как была включена в состав соответствующей комиссии.

«Важная книга». Исинбаева призналась у Путина, что впервые прочла Конституцию
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020