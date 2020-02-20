Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в финале Кубка России

В Великом Новгороде подошло к концу выступление спортивных пар в Кубке России по фигурному катанию. Сегодня спортсмены представили короткую программу.
На первом месте с результатом 77,88 балла идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второй результат показали Алина Пепелева и Роман Плешков — их выступление судьи оценили оценкой 70,03 балла. Третьими стали София Бузаева и Никита Рахманин (67,04 балла).
Свои произвольные программы дуэты представят завтра, 20 февраля.
Фигурное катание. Кубок России. Великий Новгород
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 77,88
2. Алина Пепелева / Роман Плешков – 70,03
3. София Бузаева / Никита Рахманин – 67,04
4. Ника Осипова / Дмитрий Бушланов – 66,21
5. Карина Акопова / Максим Шагалов – 64,04
6. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко – 63,33
7. Полина Костюкович / Дмитрий Ялин – 62,39
8. Вероника Варенцова / Елисей Иванов – 60,17
9. Екатерина Белова / Дмитрий Чигирев – 52,47.
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