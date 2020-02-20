Легков: Клебо будет сложно совершить камбэк, Большунов лидерство не отдаст

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков уверен, что россиянин Александр Большунов не упустит победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. На данный момент главный конкурент Большунова Йоханнес Хёсфлот Клебо отстаёт от россиянина на 482 очка.

«Те 482 очка, на которые Саня опережает норвежца в общем зачете Кубка мира, отыграть теоретически можно. Но на практике совершить камбэк трехкратному олимпийскому чемпиону будет сложно. Пусть Клебо даже выиграет два североамериканских спринтерских этапа, Большунов лидерство не отдаст. Последним из наших мужчин Большой хрустальный глобус завоевывал в 1983 году Александр Завьялов. Правда, тогда еще не было спринтов — лыжники бегали только дистанционные гонки. Признаюсь честно, что всегда мечтал об этом трофее, и сейчас счастлив, что Глобус вернется в нашу страну», — приводит слова Легкова «Команда России».