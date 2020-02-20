Легков: Йохауг нужен сильный соперник, раздражитель, и это Непряева

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал слова лидера общего зачёта Кубка мира Терезе Йохауг о снятии россиянки Натальи Непряевой со «Ски Тура». По информации СМИ, российская лыжница простудилась в Москве, когда приезжала для оформления визы на североамериканские этапы, которыми завершится Кубок мира.

«Йохауг искренне сожалеет о снятии Непряевой со «Ски Тура»? Лично я очень уважаю норвежцев. Это лыжная нация, которая многие годы диктует моду в нашем виде спорта. Йохауг сейчас необыкновенна сильна. Она прекрасно понимает, что ей нужен сильный соперник, раздражитель. А Непряева показывает хорошие результаты по ходу сезона, сражаясь за верхние позиции как в общем, так и в спринтерском зачетах. Когда спорт порождает конкуренцию, адреналин, то становится интереснее. Поэтому не сомневаюсь, что Йохауг не лукавит», – приводит слова Легкова «Команда России».