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Йохауг выиграла четвёртую гонку подряд в «Ски Туре»

Йохауг выиграла четвёртую гонку подряд в «Ски Туре»
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг стала победительницей масс-старта на 34 км в рамках четвёртого этапа многодневки «Ски Тур» в Мерокере (Норвегия). Второй и третьей финишировали её соотечественницы Ингвильд Флугстад Эстберг и Хейди Венг соответственно.

Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Анна Нечаевская, ставшая 22-й.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Четвёртый этап. Мерокер, Норвегия
Женщины. Масс-старт. 34 км
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:26.32,8.
2. Ингвильд Флутгсад Эстберг (Норвегия) — +4,0.
3. Хейди Венг (Норвегия) — +1.21,6...
22. Анна Нечаевская (Россия) —+6.06,0.
23. Алиса Жамбалова (Россия) — +6.06,2...
40. Алия Иксанова (Россия) — +7.56,0...
43. Яна Кирпиченко (Россия) — +9.19,0.
44. Диана Головань (Россия) — +10.05,8.

Йохауг в нынешнем розыгрыше «Ски Тура» выиграла четвёртую гонку подряд и уверенно лидирует как в зачёте многодневки, так и в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. FIS Ски Тур 3, Мерокер, Норвегия
Женщины. Масс-старт 34 км. Свободный стиль
20 февраля 2020, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
1:26:32.8
2
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
+4.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:21.6
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