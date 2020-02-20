Йохауг выиграла четвёртую гонку подряд в «Ски Туре»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг стала победительницей масс-старта на 34 км в рамках четвёртого этапа многодневки «Ски Тур» в Мерокере (Норвегия). Второй и третьей финишировали её соотечественницы Ингвильд Флугстад Эстберг и Хейди Венг соответственно.

Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Анна Нечаевская, ставшая 22-й.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Четвёртый этап. Мерокер, Норвегия

Женщины. Масс-старт. 34 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:26.32,8.

2. Ингвильд Флутгсад Эстберг (Норвегия) — +4,0.

3. Хейди Венг (Норвегия) — +1.21,6...

22. Анна Нечаевская (Россия) —+6.06,0.

23. Алиса Жамбалова (Россия) — +6.06,2...

40. Алия Иксанова (Россия) — +7.56,0...

43. Яна Кирпиченко (Россия) — +9.19,0.

44. Диана Головань (Россия) — +10.05,8.

Йохауг в нынешнем розыгрыше «Ски Тура» выиграла четвёртую гонку подряд и уверенно лидирует как в зачёте многодневки, так и в общем зачёте Кубка мира.