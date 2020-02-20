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Йохауг прокомментировала четвёртую кряду победу в «Ски Туре»

Йохауг прокомментировала четвёртую кряду победу в «Ски Туре»
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала победу в масс-старте на 34 км в рамках четвёртого этапа «Ски Тура» в Мерокере (Норвегия). На финише она на 4 секунды опередила соотечественницу Ингвильд Флугстад Эстберг.

«Может быть, я слишком быстро начала гонку. Был сильный встречный ветер, одной было нелегко двигаться по трассе. Мне приходилось много работать. За 10 км до финиша мой отрыв составлял 40 секунд, а затем внезапно он уменьшился до 12. Мне нужно было ускориться», — приводит слова Йохауг NRK.

Третьей финишировала ещё одна представительница Норвегии Хейди Венг. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Анна Нечаевская, ставшая 22-й. Многодневка «Ски Тур» завершится 23 февраля.

Йохауг выиграла четвёртую гонку подряд в «Ски Туре»
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