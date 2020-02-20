Большунов сломал палку в масс-старте на «Ски Туре», Спицов отдал ему свою

Российский лыжник Александр Большунов сломал палку в ходе масс-старта на 34 км в рамках четвёртого этапа многодневки «Ски Тур» в Мерокере (Норвегия). Его соотечественник Денис Спицов отдал Александру свою палку.

В общем зачёте «Ски Тура» лидирует представитель Норвегии Пол Голдберг, Большунов занимает второе место. На предыдущем этапе в Эре (Швеция) Александр не сумел пробиться в финал в спринте, столкнувшись с норвежцем Сименом Хегстадом Крюгером.

Победителем спринта стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Он сократил отставание от Большунова в общем зачёте Кубка мира до 482 очков.

«Ски Тур» проходит в рамках этапов Кубка мира в Эстерсунде и Эре (Швеция) и Мерокере и Тронхейме (Норвегия). Соревнования завершатся 23 февраля.