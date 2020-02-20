Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 34 км в рамках четвёртого этапа многодневки «Ски Тур» в Мерокере (Норвегия). Вторым финишировал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Третьим стал его соотечественник Эмиль Иверсен.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Четвёртый этап. Мерокер, Норвегия

Мужчины. Масс-старт. 34 км. Свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 1:19.34.9.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +51,7.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +51,8.

4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — +52,4.

5. Финн Хоген Крог (Норвегия) — +52,8...

10. Андрей Мельниченко (Россия) — +57,6...

13. Евгений Белов (Россия) — +1.33,8...

15. Иван Якимушкин (Россия) — +1.44,4...

17. Денис Спицов (Россия) — +1.47,6...

27. Артём Мальцев (Россия) — +3.23,8...

36. Андрей Ларьков (Россия) — +3.45,7...

60. Глеб Ретивых (Россия) — +6.17,3.

В ходе гонки Большунов сломал палку, и соотечественник Денис Спицов отдал ему свою.