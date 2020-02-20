Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 34 км в рамках четвёртого этапа многодневки «Ски Тур» в Мерокере (Норвегия). Вторым финишировал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Третьим стал его соотечественник Эмиль Иверсен.
Лыжные гонки. «Ски Тур». Четвёртый этап. Мерокер, Норвегия
Мужчины. Масс-старт. 34 км. Свободный стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 1:19.34.9.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +51,7.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +51,8.
4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — +52,4.
5. Финн Хоген Крог (Норвегия) — +52,8...
10. Андрей Мельниченко (Россия) — +57,6...
13. Евгений Белов (Россия) — +1.33,8...
15. Иван Якимушкин (Россия) — +1.44,4...
17. Денис Спицов (Россия) — +1.47,6...
27. Артём Мальцев (Россия) — +3.23,8...
36. Андрей Ларьков (Россия) — +3.45,7...
60. Глеб Ретивых (Россия) — +6.17,3.
В ходе гонки Большунов сломал палку, и соотечественник Денис Спицов отдал ему свою.
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