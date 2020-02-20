«Задолбался с одной палкой ехать». Диалог Большунова и Спицова после гонки

Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов обсудили инцидент, случившийся во время масс-старта на этапе «Ски Тура» в Мерокере (Норвегия). Большунов сломал палку во время прохождения дистанции, а Спицов отдал ему свой инвентарь, чем помог соотечественнику выиграть гонку.
Диалог между лыжниками состоялся после финиша гонки:
Спицов: «Ёлки-палки».
Большунов: «Чё ты?»
Спицов: «Да задолбался с одной палкой ехать, блин».
Большунов: «А я, блин, догоняю, а ты уже сзади. Я палку тебе несу».
Спицов: «Так я не видел».
По итогам гонки Спицов показал 17-й результат, отстав от Большунова на 1.47,6.
В общем зачёте «Ски Тура» после масс-старта вышел в лидеры Большунов. На предыдущем этапе в Эре (Швеция) Александр не сумел пробиться в финал в спринте, столкнувшись с норвежцем Сименом Хегстадом Крюгером.
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