Йохауг стала первой, кому удалось выиграть восемь личных гонок Кубка мира подряд

Норвежская лыжника Терезе Йохауг, выиграв масс-старт на «Ски Туре», стала первой в истории, кому удалось завершить победой восемь личных гонок подряд на этапах Кубка мира.



Напомним, в масс-старте второй и третьей финишировали соотечественницы Йохауг Ингвильд Флугстад Эстберг и Хейди Венг соответственно.



Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Анна Нечаевская, ставшая 22-й.

Йохауг является лидером общего зачёта Кубка мира. Более чем на 500 очков она опережает Хейди Венг и россиянку Наталью Непряеву.

Также сегодня на этапе «Ски Тура» состоялся мужской масс-старт, победителем которого стал представитель России Александр Большунов. В гонке случился интересный эпизод — Большунов сломал палку, однако уже спустя несколько секунд своим инвентарём в пользу лидера общего зачёта пожертвовал Денис Спицов.