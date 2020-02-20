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Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар в финале Кубка России

Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар в финале Кубка России
Другие / Фигурное катание 0

В Великом Новгороде подошло к концу выступление спортивных пар в финале Кубка России по фигурному катанию. Сегодня спортсмены представили произвольную программу.

По итогам короткой и произвольной программ победу с результатом 223,74 балла одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второй результат показали Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, их выступление судьи оценили оценкой 198,96 балла. Третьими стали Алина Пепелева и Роман Плешков (191,72 балла).

Фигурное катание. Кубок России. Великий Новгород
Спортивные пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 223,74
2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 198,96
3. Алина Пепелева/Роман Плешков — 191,72

Напомним, Мишина и Галлямов лидировали и по итогам короткой программы.

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