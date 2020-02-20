Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар в финале Кубка России
В Великом Новгороде подошло к концу выступление спортивных пар в финале Кубка России по фигурному катанию. Сегодня спортсмены представили произвольную программу.
По итогам короткой и произвольной программ победу с результатом 223,74 балла одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второй результат показали Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, их выступление судьи оценили оценкой 198,96 балла. Третьими стали Алина Пепелева и Роман Плешков (191,72 балла).
Фигурное катание. Кубок России. Великий Новгород
Спортивные пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 223,74
2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 198,96
3. Алина Пепелева/Роман Плешков — 191,72
Напомним, Мишина и Галлямов лидировали и по итогам короткой программы.
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
20:41
-
20:13
-
18:24
-
17:44
-
17:42
-
16:50
-
16:38
-
16:23
-
15:36
-
15:22
-
14:28
-
14:07
-
13:32
-
13:24
-
12:44
-
12:27
-
11:17
-
09:40
-
09:36
-
08:45
-
00:58
-
00:54
-
00:32
- 19 февраля 2020
-
22:05
-
21:39
-
19:36
-
19:27
-
16:36
-
15:01
-
14:23
-
14:13
-
13:58
-
12:58
-
12:05
-
11:18
Партнерский контент