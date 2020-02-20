Жулин: тренеры Пападакис и Сизерона считали, что они в космосе, а мы — челядь

Тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин рассказал о реакции тренеров французской пары Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на победу россиян на чемпионате Европы в Граце (Австрия).



«Их тренеры перестали нас вообще замечать. Сами фигуристы замечательные, но тренеры просто считали, что они в космосе находятся, а мы где-то там – челядь. И вдруг челядь что-то там, оказывается, тоже может.



Другие тренеры мне звонили, поздравляли, многие — мои хорошие друзья, которые тоже тренируют соперников и нас, и этой пары. В любом случае это такой знаковый момент, потому что, оказывается, с ними можно бороться.



Сейчас будем смотреть, как бы нам это не вернулось на чемпионате мира в Монреале очень сильно. Будем надеяться, что Вика с Никитой опять хорошо проведут турнир. Посмотрим, вы знаете, турнир турниру рознь. Только недавно было шестое место в финале Гран-при, а теперь первое на чемпионате Европы», – заявил Жулин в эфире передачи «Фигурвью с Еленой Родиной» на YouTube.

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