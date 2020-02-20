Жулин: тренеры Пападакис и Сизерона считали, что они в космосе, а мы — челядь

Тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин рассказал о реакции тренеров французской пары Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на победу россиян на чемпионате Европы в Граце (Австрия).
«Их тренеры перестали нас вообще замечать. Сами фигуристы замечательные, но тренеры просто считали, что они в космосе находятся, а мы где-то там – челядь. И вдруг челядь что-то там, оказывается, тоже может.
Другие тренеры мне звонили, поздравляли, многие — мои хорошие друзья, которые тоже тренируют соперников и нас, и этой пары. В любом случае это такой знаковый момент, потому что, оказывается, с ними можно бороться.
Сейчас будем смотреть, как бы нам это не вернулось на чемпионате мира в Монреале очень сильно. Будем надеяться, что Вика с Никитой опять хорошо проведут турнир. Посмотрим, вы знаете, турнир турниру рознь. Только недавно было шестое место в финале Гран-при, а теперь первое на чемпионате Европы», – заявил Жулин в эфире передачи «Фигурвью с Еленой Родиной» на YouTube.
- 20 февраля 2020
-
22:47
-
22:14
-
21:51
-
21:22
-
20:41
-
20:13
-
18:24
-
17:44
-
17:42
-
16:50
-
16:38
-
16:23
-
15:36
-
15:22
-
14:28
-
14:07
-
13:32
-
13:24
-
12:44
-
12:27
-
11:17
-
09:40
-
09:36
-
08:45
-
00:58
-
00:54
-
00:32
- 19 февраля 2020
-
22:05
-
21:39
-
19:36
-
19:27
-
16:36
-
15:01
-
14:23
-
14:13