11-летнюю россиянку допустили к соревнованиям среди юношей после вмешательства РФС

Организаторы первенства России по мини-футболу, который будет проходить с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде, согласились допустить к юношеским соревнованиям 11-летнюю Арину Акатьеву. Как сообщает телеграм-канал Baza, соответствующее решение было принято по совету менеджмента Российского футбольного союза (РФС).
«Она прошла отбор с мальчиками, забивала самые важные голы на предварительном этапе турнира. Арина — капитан команды, это лучшая футболистка своего возраста в стране.
У Арины талант от бога. Шесть лет назад я сомневался, брать её в секцию или нет, но потом увидел, как она соображает, понимает тренера и выполняет то, что от неё требуют», — сказал наставник ДЮСШ «Факел» Сергей Боровиков.
В регламенте соревнований нет прямого запрета на участие девочек в мальчишеских турнирах. Организаторы отказали Акатьевой, сославшись на то, что турнир обозначен как соревнование для юношей, что означает автоматический запрет на участие девочек.
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