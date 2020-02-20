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11-летнюю россиянку допустили к соревнованиям среди юношей после вмешательства РФС

11-летнюю россиянку допустили к соревнованиям среди юношей после вмешательства РФС
Другие / Мини-футбол 0

Организаторы первенства России по мини-футболу, который будет проходить с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде, согласились допустить к юношеским соревнованиям 11-летнюю Арину Акатьеву. Как сообщает телеграм-канал Baza, соответствующее решение было принято по совету менеджмента Российского футбольного союза (РФС).

«Она прошла отбор с мальчиками, забивала самые важные голы на предварительном этапе турнира. Арина — капитан команды, это лучшая футболистка своего возраста в стране.

У Арины талант от бога. Шесть лет назад я сомневался, брать её в секцию или нет, но потом увидел, как она соображает, понимает тренера и выполняет то, что от неё требуют», — сказал наставник ДЮСШ «Факел» Сергей Боровиков.

В регламенте соревнований нет прямого запрета на участие девочек в мальчишеских турнирах. Организаторы отказали Акатьевой, сославшись на то, что турнир обозначен как соревнование для юношей, что означает автоматический запрет на участие девочек.

Юную россиянку не допустили до финала турнира по мини-футболу, потому что она девочка
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