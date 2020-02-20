«Меня свалил британец». Большунов рассказал о падении и потере палки в масс-старте

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться в ходе победного масс-старта на этапе «Ски Тура».



«Денис Спицов пожертвовал палкой, когда я сломал свою. Это очень классно. Я после этого инцидента опустился в конец группы и пытался показать, что Спицову нужна палка. Когда приехал снегоход и передал её мне, я искал Дэна, чтобы поменяться.



Палка Спицова была короче, поэтому затем, после падения, пришлось ещё раз меняться с ним, потому что ему как раз дали мою ростовку, а его была у меня.



Падение? Меня свалил британец, упал передо мной где-то на шестнадцатом километре», — цитирует Большунова «Матч ТВ».



Выиграв масс-старт, Александру удалось увереннее закрепиться в общем зачёте Кубка мира и возглавить зачёт «Ски Тура».



Напомним, в спринтерской гонке «Ски Тура» Большунов также оказался жертвой соперника — россиянин пострадал из-за контакта с норвежцем Сименом Хегстадом Крюгером. Представитель Норвегии неожиданно начал смещаться в сторону россиянина, и оба упали. Александр потерял много времени и в итоге не смог пробиться в финальную гонку.

«Задолбался с одной палкой ехать». Диалог Большунова и Спицова после гонки