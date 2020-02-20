Президент Европейской федерации гандбола Видерер посетил Олимпийский комитет России

Глава Европейской федерации гандбола (ЕГФ) Майкл Видерер встретился и пообщался с президентом ОКР Станиславом Поздняковым и руководителями Федерации гандбола России. В беседе также приняли участие генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин и вице-президент ФГР, руководитель организационного управления ОКР Игорь Степанов.
Основными темами обсуждения стали развитие гандбола в России и в Европе, возможность проведения в нашей стране крупных европейских турниров, участие российских специалистов в различных комитетах ЕГФ, маркетинговые программы и сотрудничество по другим направлениям.
«Со стороны Олимпийского комитета России мы оказываем полную поддержку Федерации гандбола России в организации международных турниров. Но это только один из вопросов, которыми мы занимаемся вместе. У нас большие планы по различным образовательным программам и поддержке детско-юношеского спорта», — цитирует Позднякова пресс-служба ФГР.
«Это была очень интересная встреча. Всегда здорово встречаться и продуктивно работать вместе. Диалог с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым получился очень открытым, он обязательно поможет нам лучше понимать друг друга. Важно, чтобы в треугольнике ФГР – ЕГФ – ОКР взаимодействовали все три стороны. Я увидел, что все заинтересованы в развитии гандбола, волнуются о будущем нашей игры – это самое важное», — резюмировал Видерер.
В субботу, 22 февраля, Майкл Видерер посетит матч «Ростов-Дон» – «Мец».
Майкл Видерер
Фото: ФГР
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