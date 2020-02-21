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Вяльбе: норвежцы уже не знают, что придумать для борьбы с Большуновым. Некрасиво

Вяльбе: норвежцы уже не знают, что придумать для борьбы с Большуновым. Некрасиво
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала успех Александра Большунова в масс-старте на этапе «Ски Тура». Вяльбе заявила, что в норвежской сборной поступают некрасиво, всячески пытаясь помешать успеху Большунова.

От счастья не знаешь уже, куда деться. Настолько красивая у Саши победа. Всё было разумно и грамотно, несмотря на то что палку сломал. Молодец.

Саша и не расклеивался после инцидента. Явно видно, что это неспортивная борьба, но сегодня вот Крюгер «отдохнул». Не знаю, как в команде оценивают ситуацию, потому что лишний раз стараемся об этом не говорить и ребят не дёргать, но лично моё мнение — надо проигрывать достойно, нельзя так. Они уже не знают, что и придумать, это некрасиво, спорт — это не только первые места, но и красивая борьба, когда всё интересно. Я, например, абсолютно была уверена, что Клебо ничего не помешало бы выиграть этот спринт, он спринтер чистой воды, а зачем изображать какие-то там вещи, я не понимаю», — цитирует Вяльбе ТАСС.

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Разумеется, последствий не будет. Грязные методы сборной Норвегии, пытающейся любой ценой спасти своего лидера, перешли все границы.
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