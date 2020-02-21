Мельниченко: проспал момент, когда Большунов, Рёте и Крюгер начали убегать

Российский лыжник Андрей Мельниченко прокомментировал выступление в масс-старте на 34 км в рамках четвёртого этапа «Ски Тура» в Мерокере (Норвегия). Он финишировал 10-м, отстав от победителя — соотечественника Александра Большунова — на 57 секунд.

«Хотелось бы, конечно, получше, но я лишь за четыре километра до финиша догнал эту группу и только сделал это — они снова начали ускорение. А я уже подыстратился к этому моменту, не смог поддержать. Когда после второй бонусной отсечки начали убегать Рёте, Крюгер и Саня, то группа пошла разваливаться. Я этот момент проспал и начал отыгрывать только на спусках ближе к финишу. И вот уже на стадионе в Мерокере достал их, но сделать уже ничего не смог.

Сначала догнал Женю Белова, затем Холанда, ещё Крог с нами был. И вот так потихонечку переложились, поработали. Клебо тоже с нами находился, но затем он выкатился вперёд. Тяжеловато было, туда шли против ветра, обратно вроде по ветру, но когда на вершины холмов поднимались, он всё равно мешал. Лыжи в конце немного встали, по крошке, где жёстко, было нормально, а вот где «переметёнка», вообще не ехали", — цитирует Мельниченко сайт «Матч ТВ».

Многодневка «Ски Тур» завершится 23 февраля.

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере