Мельниченко: проспал момент, когда Большунов, Рёте и Крюгер начали убегать

Российский лыжник Андрей Мельниченко прокомментировал выступление в масс-старте на 34 км в рамках четвёртого этапа «Ски Тура» в Мерокере (Норвегия). Он финишировал 10-м, отстав от победителя — соотечественника Александра Большунова — на 57 секунд.
«Хотелось бы, конечно, получше, но я лишь за четыре километра до финиша догнал эту группу и только сделал это — они снова начали ускорение. А я уже подыстратился к этому моменту, не смог поддержать. Когда после второй бонусной отсечки начали убегать Рёте, Крюгер и Саня, то группа пошла разваливаться. Я этот момент проспал и начал отыгрывать только на спусках ближе к финишу. И вот уже на стадионе в Мерокере достал их, но сделать уже ничего не смог.
Сначала догнал Женю Белова, затем Холанда, ещё Крог с нами был. И вот так потихонечку переложились, поработали. Клебо тоже с нами находился, но затем он выкатился вперёд. Тяжеловато было, туда шли против ветра, обратно вроде по ветру, но когда на вершины холмов поднимались, он всё равно мешал. Лыжи в конце немного встали, по крошке, где жёстко, было нормально, а вот где «переметёнка», вообще не ехали", — цитирует Мельниченко сайт «Матч ТВ».
Многодневка «Ски Тур» завершится 23 февраля.
- 21 февраля 2020
-
09:30
-
09:25
-
08:47
-
08:46
-
00:58
-
00:39
-
00:01
- 20 февраля 2020
-
22:47
-
22:14
-
21:51
-
21:22
-
20:41
-
20:13
-
18:24
-
17:44
-
17:42
-
16:50
-
16:38
-
16:23
-
15:36
-
15:22
-
14:28
-
14:07
-
13:32
-
13:24
-
12:44
-
12:27
-
11:17
-
09:40
-
09:36
-
08:45
-
00:58
-
00:54
-
00:32
- 19 февраля 2020
-
22:05