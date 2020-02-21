Рёте: Большунов расстроился, что я не пошёл с ним в отрыв. Я всё испортил

Норвежский лыжник Сьюр Рёте выразил недовольство выступлением в масс-старте на этапе «Ски Тура» в Мерокере (Норвегия).

«У нас был план — выиграть „Тур“ как команда. Мы намеревались всё время общаться. Пол (Голдберг. — Прим. ред.) сказал мне, что я могу уйти в отрыв, он отлично себя чувствовал. Два раза я не спрашивал, поэтому ускорился. А затем увидел Большунова. Он предложил уйти в отрыв вместе. Я ответил: «Извини, но Голдберг лидирует в общем зачёте «Тура»». Он всё понял. Большунов был расстроен, что я с ним не пошёл. Я всё испортил. В итоге мы все отстали. Я испортил «Тур» не только для себя, но и для Пола", — приводит слова Рёте NRK.

Большунов стал победителем гонки, а Рёте и Голдберг не попали в топ-5. Александр по итогам масс-старта возглавил общий зачёт многодневки.