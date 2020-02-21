Тренер сборной Норвегии: Большунов всех разбил
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на результаты масс-старта на этапе «Ски Тура» в Мерокере. Победу, уйдя в отрыв, одержал россиянин Александр Большунов. Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, ставший вторым, проиграл лидеру общего зачёта Кубка мира 51 секунду.
«Победа в „Туре“ была нашей целью, но тактика всегда основывается на физических возможностях. В данном случае я не знаю, какая тактика требовалась. Большунов в любом случае оторвался бы. Он просто ушёл ото всех. Он всех разбил. Это впечатляет», — приводит слова Носсума NRK.
Большунов благодаря победе в масс-старте возглавил общий зачёт многодневки. Ближайшего преследователя — норвежца Пола Голдберга — он опережает на 1 минуту и 5 секунд.
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере
Рёте: Большунов расстроился, что я не пошёл с ним в отрыв. Я всё испортил
Тренер сборной Норвегии прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
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