Сундбю снялся со «Ски Тура»
Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю снялся с многодневки «Ски Тур» из-за проблем со спиной, сообщает NRK. По словам представителя медицинского штаба сборной Норвегии Эйстейна Андерсена, в ходе масс-старта на 34 км в рамках четвёртого этапа «Ски Тура» у спортсмена усилились боли в спине, поэтому он вынужден отказаться от продолжения борьбы.
Победителем масс-старта стал россиянин Александр Большунов. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Третьим стал его соотечественник Эмиль Иверсен. Сундбю продемонстрировал 20-й результат, отстав от победителя на 1 минуту и 51 секунду.
Большунов стал лидером общего зачёта «Ски Тура», который завершится 23 февраля.
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