Крюгер: снегоход был слишком близко к Большунову

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер предположил, что выиграть масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере россиянину Александру Большунову помог следовавший рядом снегоход.
«Пожалуй, снегоход некоторое время двигался слишком близко к нему. А в это время был ужасно сильный боковой ветер. Если снегоход двигается рядом с лыжником, это не очень хорошо. Мы обсуждали эту ситуацию.
Если снегоход шёл близко к нему, то это свидетельствует о непрофессионализме водителя. Ему нужно было понимать направление ветра и осознавать, что поток приходится на снегоход, а не на лыжника. Водитель должен всё это понимать, чтобы не влиять на результат. В то же время я злюсь на себя из-за того, что не смог навязать борьбу Большунову", — приводит слова Крюгера Dagbladet.
Большунов по итогам гонки возглавил общий зачёт «Ски Тура».
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