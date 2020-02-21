Большунов — на обвинение в получении преимущества из-за снегохода: это просто чушь
Российский лыжник Александр Большунов отреагировал на обвинения со стороны представителей сборной Норвегии, которые выразили уверенность в том, что он получил преимущество в масс-старте благодаря следовавшему рядом снегоходу.
«Не помню, чтобы я следовал за снегоходом. Был очень сильный ветер и плохая видимость. Я никак не мог контролировать снегоход. Не думаю, что у меня было преимущество. Если Крюгер, Иверсен и Нортуг уверены, что у меня было преимущество, то они будут стоять на своём. Но это просто чушь. Я не привык делать подобное. Соперники могли догнать меня, но не сумели этого сделать», — приводит слова Большунова Dagbladet.
Александр одержал победу в масс-старте и возглавил общий зачёт «Ски Тура».
Иверсен — о словах Крюгера про Большунова: Россия могла заплатить водителю снегохода
Крюгер: снегоход был слишком близко к Большунову
Рёте: Большунов расстроился, что я не пошёл с ним в отрыв. Я всё испортил
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