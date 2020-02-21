Норвежец Крог не согласился с партнёрами по команде из-за ситуации с Большуновым

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира Финн Хоген Крог прокомментировал ситуацию вокруг россиянина Александра Большунова в масс-старте на этапе «Ски Тура» в Мерокере. Соотечественники Крога — Симен Хегстад Крюгер и Эмиль Иверсен — выразили уверенность в том, что Большунову помог выиграть следовавший рядом снегоход. Однако Крог с ними не согласился.
«Сложно сказать. На одном из поворотов снегоход подъехал очень близко ко мне, из-за этого в лицо мне полетел снег. Не думаю, что это комфортно. Когда снегоход был рядом, я махал, чтобы водитель отъехал. По крайней мере я не думаю, что наличие снегохода рядом дарит огромное преимущество. Одно очевидно: Большунов выиграл, потому что был лучшим», — приводит слова Крога Dagbladet.
Александр возглавил общий зачёт «Ски Тура».
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