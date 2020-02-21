Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Норвежец Крог не согласился с партнёрами по команде из-за ситуации с Большуновым

Норвежец Крог не согласился с партнёрами по команд
Норвежец Крог не согласился с партнёрами по команде из-за ситуации с Большуновым
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира Финн Хоген Крог прокомментировал ситуацию вокруг россиянина Александра Большунова в масс-старте на этапе «Ски Тура» в Мерокере. Соотечественники Крога — Симен Хегстад Крюгер и Эмиль Иверсен — выразили уверенность в том, что Большунову помог выиграть следовавший рядом снегоход. Однако Крог с ними не согласился.

«Сложно сказать. На одном из поворотов снегоход подъехал очень близко ко мне, из-за этого в лицо мне полетел снег. Не думаю, что это комфортно. Когда снегоход был рядом, я махал, чтобы водитель отъехал. По крайней мере я не думаю, что наличие снегохода рядом дарит огромное преимущество. Одно очевидно: Большунов выиграл, потому что был лучшим», — приводит слова Крога Dagbladet.

Александр возглавил общий зачёт «Ски Тура».

Иверсен — о словах Крюгера про Большунова: Россия могла заплатить водителю снегохода
Крюгер: снегоход был слишком близко к Большунову
Рёте: Большунов расстроился, что я не пошёл с ним в отрыв. Я всё испортил
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020