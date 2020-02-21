«Если у вас нет авторитетов, не пишите мне всякую ахинею». Эмоциональный пост Транькова

Олимпийский чемпион Сочи 2014 года Максим Траньков опубликовал эмоциональный пост, обратившись к болельщикам фигурного катания.
«Напоминаю, что я болею за сборную России, а не за конкретных спортсменов. Говорю о фигурном катании с точки зрения искусства и владения коньком.
Терпеть не могу любое проявление слепого фанатизма в моём виде спорта. Не люблю людей, пытающихся меня учить пониманию фигурного катания, которое они смотрят, а я знаю и продолжаю изучать.
Если для вас нет авторитетов и вы мне пишете в директ и комменты всякую ахинею, вы отправляетесь в бан. P. S. Вы можете сколько угодно любить только Россию и называть себя патриотами, но вы не заставите меня разлюбить планету Земля и верить в то, что она прекрасна!
Если Вам ближе слепая мастурбация и нежелание понять фигурное катание, нам не по пути! Миру мир!» — написал Траньков в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Транькова в «Инстаграме».
- 21 февраля 2020
-
12:26
-
11:45
-
11:34
-
11:29
-
11:16
-
10:55
-
10:47
-
10:31
-
10:03
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
08:47
-
08:46
-
00:58
-
00:39
-
00:01
- 20 февраля 2020
-
22:47
-
22:14
-
21:51
-
21:22
-
20:41
-
20:13
-
18:24
-
17:44
-
17:42
-
16:50
-
16:38
-
16:23
-
15:36
-
15:22
-
14:28
-
14:07
-
13:32