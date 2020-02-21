«Если у вас нет авторитетов, не пишите мне всякую ахинею». Эмоциональный пост Транькова

Олимпийский чемпион Сочи 2014 года Максим Траньков опубликовал эмоциональный пост, обратившись к болельщикам фигурного катания.

«Напоминаю, что я болею за сборную России, а не за конкретных спортсменов. Говорю о фигурном катании с точки зрения искусства и владения коньком.

Терпеть не могу любое проявление слепого фанатизма в моём виде спорта. Не люблю людей, пытающихся меня учить пониманию фигурного катания, которое они смотрят, а я знаю и продолжаю изучать.

Если для вас нет авторитетов и вы мне пишете в директ и комменты всякую ахинею, вы отправляетесь в бан. P. S. Вы можете сколько угодно любить только Россию и называть себя патриотами, но вы не заставите меня разлюбить планету Земля и верить в то, что она прекрасна!

Если Вам ближе слепая мастурбация и нежелание понять фигурное катание, нам не по пути! Миру мир!» — написал Траньков в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Транькова в «Инстаграме».