Объявлен расширенный состав женской сборной России по гандболу на олимпийскую квалификацию

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу огласил расширенный состав команды на отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония), сообщает официальный сайт ФГР.
Расширенный состав сборной России
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка»).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – „Ростов-Дон“), Наталья Решетникова («Лада»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»).
Разыгрывающие: Екатерина Ильина (ЦСКА), Ирина Никитина, Ярослава Фролова (обе – «Ростов-Дон»), Карина Сабирова («Астраханочка»).
Линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Елизавета Матлашова («Кубань»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).
Правые крайние: Диана Голуб («Кубань»), Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Соперниками сборной России будут команды Сербии, Венгрии и Казахстана. Матчи пройдут в Дьёре (Венгрия) 20-22 марта. Две лучшие команды получат путёвки на Олимпиаду.
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