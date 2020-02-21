Манифика: я опередил Йохауг на две минуты? Чувствую облегчение
Трёхкратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира французский лыжник Морис Манифика отреагировал на информацию о том, что ему удалось проехать масс-старт на 34 км в рамках этапа «Ски Тура» в Мерокере быстрее норвежки Терезе Йохауг. В мужских соревнованиях он занял 46-е место. Победил россиянин Александр Большунов. Йохауг выиграла женскую гонку.
«Я опередил Йохауг на две минуты? Да! Чувствую облегчение. Я впечатлён тем, что Йохауг и Эстберг показывают результаты близкие к мужским. Ещё больше удивляет то, что Терезе проехала всю гонку одна. Эстберг также пришлось немало потрудиться самой», — приводит слова Манифика Dagbladet.
В общем зачёте «Ски Тура» лидируют Йохауг и Большунов. Многодневка завершится 23 февраля.
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