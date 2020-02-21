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Лыжник Иверсен — о словах Петерсона: проигрывать девушке всегда стыдно

Лыжник Иверсен — о словах Петерсона: проигрывать девушке всегда стыдно
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион мира, норвежский лыжник Эмиль Иверсен отреагировал на слова шведа Теодора Петерсона, который назвал «большим достижением» отставание почти в две минуты от норвежек Терезе Йохауг и Ингвильд Флугстад Эстберг. Йохауг выиграла женский масс-старт на 34 км в рамках этапа «Ски Тура» в Мерокере с результатом 1 час 26 минут и 32 секунды. Эстберг отстала на 4 секунды. Результат Петерсона — 1:28.16.

«Печально. Терезе невероятно сильна, но Теодору нужно больше тренироваться в дистанционных гонках. На этой трассе было немало равнинных участков, так что он должен был опередить Терезе. Проигрывать девушке всегда стыдно», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

Иверсен в масс-старте занял третье место, Петерсон — 72-е. Победу одержал россиянин Александр Большунов.

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