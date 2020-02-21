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Рабочая группа ОКР опубликовала рекомендации для кандидатов в президенты ВФЛА

Рабочая группа ОКР опубликовала рекомендации для кандидатов в президенты ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0

Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) по вопросам лёгкой атлетики опубликовала рекомендации для потенциальных кандидатов на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) при формировании предвыборных программ.

Первым пунктом рекомендаций значится восстановление рабочих контактов с World Athletics, а именно «предлагаемые меры, способы, пути взаимодействия с AIU и WA по восстановлению нейтрального статуса атлетов в качестве первого шага». Также кандидатом предложено оценить предыдущую работу ВФЛА в антидопинговой деятельности и назвать первоочередные меры по недопущению ошибок и нарушений в будущем. Кроме того рабочая группа ждёт от кандидатов предложений «по изысканию внебюджетных средств для финансирования деятельности федерации и развития лёгкой атлетики», инноваций в подготовке спортсменов и проведении соревнований, поддержке юношеского спорта, взаимодействию профессиональной и любительской лёгкой атлетики.

Стал известен окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА
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