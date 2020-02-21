Саночница Логинова завоевала серебро юниорского ЧМ в Германии

Российская саночница Диана Логинова завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Логинова уступила только немке Джессике Дегенхардт. Бронзовым призёром стала австрийка Лиза Шульте.

Ещё одна россиянка Елизавета Юрченко стала шестой.

В соревнованиях мужчин россияне заняли места с пятого по седьмое. Лучшим из них стал Матвей Пересторонин, отставший от лидера, немца Мориса Элиаса Боллманна, на 0,468 секунды



Санный спорт. Чемпионат мира. Юниоры. Оберхоф, Германия

Юниорки

1. Джессика Дегенхардт (Германия) – 1.23,315.

2. Диана Логинова (Россия) – отставание 0,016.

3. Лиза Шульте (Австрия) — +0,072…

6. Елизавета Юрченко (Россия) — +0,342…

16. Дарья Олесик (Россия) — +1,017.