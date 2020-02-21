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Игнатов захватил лидерство после короткой программы в финале КР по фигурному катанию

Игнатов захватил лидерство после короткой программы в финале КР по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Фигурист из Санкт-Петербурга Макар Игнатов захватил лидерство после короткой программы в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде. В короткой программе Игнатов исполнил два четверных прыжка: сольный тулуп и сальхов в каскаде с тройным тулупом.

Второе место занимает Антон Шулепов, в прокате которого не было четверных прыжков. На третьей позиции Илья Яблоков, исполнивший четверной тулуп с недокрутом.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Великий Новгород
Мужчины. Короткая программа

1. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 98,45.
2. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) – 82,28.
3. Илья Яблоков (Москва) – 82,64.
4. Александр Петров (Санкт-Петербург) – 81,45.
5. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) – 80,72.
6. Егор Мурашов (Москва) – 79,06.

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