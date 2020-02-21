Ганус: происходящее начало внушать оптимизм насчёт будущего лёгкой атлетики в России

Президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о заседании рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в международной организации World Athletics.

«Было хорошее, конструктивное обсуждение рабочих моментов. Честно говоря, всё происходящее сейчас начало внушать оптимизм насчёт будущего ВФЛА. Текущие решения направлены на решение проблем, которые возникли при прошлом руководстве. Кандидатам на пост главы ВФЛА и кандидатам в президиум важно понимать, что сейчас идёт борьба не за власть, а за сохранение нашей лёгкой атлетики в составе международной федерации.

Всё, что было в повестке сегодняшнего дня, мы рассмотрели. Следующее заседание состоится через неделю. Присутствовали ли кандидаты на заседании? Нет. Были оговорены определённые пожелания, на которые должны дать ответы кандидаты на пост главы ВФЛА на выборной конференции», — приводит слова Гануса Sport24.

Напомним, выборы нового главы ВФЛА пройдут через неделю, 28 февраля.