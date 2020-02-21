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Фигуристка Гулякова лидирует в финале Кубка России после короткой программы

Фигуристка Гулякова лидирует в финале Кубка России после короткой программы
Другие / Фигурное катание 0

Анастасия Гулякова лидирует после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде. Чуть более одного балла уступает ей Анастасия Губанова. На третьем месте — Ксения Цибинова.

Отметим, ни одна из участниц не прыгала тройной аксель. Самым дорогим по базовой стоимости элементом стал каскад тройной лутц – тройной тулуп, который чисто исполнили Мария Талалайкина и Валерия Шульская.

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Великий Новгород
Женщины. Короткая программа

1. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 73,23
2. Анастасия Губанова (Санкт-Петербург) – 72,13
3. Ксения Цибинова (Москва) – 67,02
4. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 66,50
5. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 66,39
6. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 65,95

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