Фигуристка Гулякова лидирует в финале Кубка России после короткой программы

Анастасия Гулякова лидирует после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде. Чуть более одного балла уступает ей Анастасия Губанова. На третьем месте — Ксения Цибинова.

Отметим, ни одна из участниц не прыгала тройной аксель. Самым дорогим по базовой стоимости элементом стал каскад тройной лутц – тройной тулуп, который чисто исполнили Мария Талалайкина и Валерия Шульская.

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Великий Новгород

Женщины. Короткая программа

1. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 73,23

2. Анастасия Губанова (Санкт-Петербург) – 72,13

3. Ксения Цибинова (Москва) – 67,02

4. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 66,50

5. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 66,39

6. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 65,95