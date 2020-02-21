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Болельщики придумали историю победы Большунова, спародировав норвежские СМИ

Болельщики придумали историю победы Большунова, спародировав норвежские СМИ
Другие / Лыжный спорт 0

Один из героев масс-старта, прошедшего накануне на лыжной многодневке «Ски Тур», россиянин Денис Спицов на своей странице в «Инстаграме» поделился шутливым постом болельщика, спародировавшего версию норвежских СМИ о чудесной победе Александра Большунова с помощью снегохода и палки, переданной Спицовым.

«Данный пост — выдумка, вымысел, небылица и всего лишь шутка, но уж очень похожая на правду», — прокомментировал публикацию Спицов.

В посте рассказывается просто невероятная история. «Норвежские СМИ провели документальное исследование гонки «Ски Тура» на 34 км. Филологи предположили интересную теорию – Сергей Устюгов оделся в костюм Дениса Спицова и в таком виде бежал масс-старт. После поломки палки Александром Большуновым (что было частью продуманного плана) Сергей отдал палку со специальным механизмом, который помог Александру оторваться от пелотона. После же водитель снегохода, которым являлся Денис Спицов, создавал воздушный мешок для Александра. Эта теория подтвердилась с помощью фотографии, сделанной с вертолёта. Таким образом, сборная России – допингисты».

Фото доступно в «инстаграме» Дениса Спицова

Большунов — на обвинение в получении преимущества из-за снегохода: это просто чушь
Норвежцы обвинили Большунова в подкупе водителя снегохода. Он помог россиянину победить?
Конечно, если кто-то и может победить великую Норвегию на лыжне, то только с помощью снегохода.
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