Голдберг: реально ли догнать Большунова? Думаю, не в это воскресенье

Норвежский лыжник Пол Голдберг, занимающий второе место в общем зачёте многодневки «Ски Тур» после россиянина Александра Большунова, далёк от мысли, что сможет выиграть тур. Для этого Голдбергу сначала необходимо как можно больше отыграть у россиянина в классическом спринте 22 февраля, чтобы получить более выгодную позицию в заключительной гонке преследования на 30 км свободным стилем, которая пройдёт 23 февраля. На данный момент отставание Голдберга от Большунова составляет 1 минуту 5 секунд.

«Реально ли догнать Большунова? Думаю, не в это воскресенье. Посмотрим, как сложится завтрашний спринт. Хочется надеяться, что стартовая позиция перед тридцаткой будет достаточно хороша для того, чтобы взять второе место в общем зачёте многодневки. Моей целью остаётся борьба за подиум, и пока всё идёт успешно», — приводит слова Голдберга Aftenposten.

Большунов возглавил общий зачёт «Ски Тура»