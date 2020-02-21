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Большунов: норвежцы каждый день способны преподнести сюрпризы

Большунов: норвежцы каждый день способны преподнести сюрпризы
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер общего зачёта Кубка мира и лыжной многодневки «Ски Тур» россиянин Александр Большунов не считает своё преимущество перед двумя заключительными гонками недосягаемым для соперников. Большунов выигрывает у идущего вторым норвежца Пола Голдберга 1 минуту 5 секунд. В комментариях норвежские лыжники и их наставник отдают преимущество россиянину в борьбе за победу в многодневке.

«Слышал комментарии норвежцев. Это их мнение. Думаю, последние гонки будут сложными, а борьба — жёсткой. Посмотрим, чем всё обернётся через несколько дней. Норвежцы каждый день способны преподнести сюрпризы», — приводит слова Большунова Aftenposten.

«Ски Тур» завершится двумя гонками в Тронхейме (Норвегия). 22 февраля пройдёт классический спринт, 23-го — гонка преследования свободным стилем на 30 км.

Большунов возглавил общий зачёт «Ски Тура»
Норвежцы обвинили Большунова в подкупе водителя снегохода. Он помог россиянину победить?
Конечно, если кто-то и может победить великую Норвегию на лыжне, то только с помощью снегохода.
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