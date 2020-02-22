Бородавко: больной Устюгов специально снялся, чтобы сесть на снегоход и помочь Большунову
Юрий Бородавко, тренер россиянина Александра Большунова, отреагировал на обвинения норвежской стороны в подкупе водителя снегохода для помощи россиянину на «Ски Туре».
«Доходит до смешного. Конечно, им обидно проигрывать дома, и проигрывать вчистую, поэтому находят различные оправдания. Ребята в команде шутят: дескать, норвежцы не заметили, что за рулём снегохода сидел Устюгов. Да, больной Устюгов специально снялся, чтобы сесть на снегоход и помочь Большунову», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
Большунов является лидером общего зачёта «Ски Тура» и Кубка мира. Лыжная многодневка завершится завтра, 23 февраля.
Сегодня, 22 февраля, на пятом этапе «Ски Тура» состоится мужской спринт классическим стилем.
Большунов — на обвинение в получении преимущества из-за снегохода: это просто чушь
Иверсен — о словах Крюгера про Большунова: Россия могла заплатить водителю снегохода
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