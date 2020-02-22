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Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме

Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Ски Тур» в Тронхейме (Норвегия).

В полуфинале в забеге с пятью норвежцами Большунов упал на финишной прямой. В тот момент он занимал третью строчку. Примечательно, что рядом с российским лыжником никого не было. То есть Большунов упал без контакта с соперником. В результате россиянин занял последнее место в полуфинале.

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл спринт. Остальные места на подиуме заняли его соотечественники. Серебро завоевал Пол Голдберг (+1,20), бронзовую награду — Эрик Вальнес (+1,60).

Большунов является лидером общего зачёта Кубка мира. Россиянин лидирует и в общем зачёте многодневки.

Клебо победил в спринте на пятом этапе «Ски Тура» в Норвегии, Большунов не вышел в финал
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