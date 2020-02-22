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Большунов сохранил лидерство перед финишем «Ски Тура», но преимущество сократилось

Большунов сохранил лидерство перед финишем «Ски Тура», но преимущество сократилось
Другие / Лыжный спорт 0

Россиянин Александр Большунов сохраняет лидерство в общем зачёте «Ски Тура» перед заключительным этапом лыжной многодневки. После классического спринта преимущество Большунова над занимающим второе место норвежцем Полом Голдбергом сократилось до 34 секунд. Именно это время будет разделять спортсменов на старте гонки преследования классическим стилем на 30 км, которая завершит «Ски Тур» 23 февраля. Стартующий третьим норвежец Финн Хоген Крог будет отставать от Большунова уже на 1 минуту 35 секунд.

Напомним, борьбу в спринте Большунов завершил на стадии полуфинала. Россиянин без посторонней помощи упал на финишной прямой. Голдберг стал вторым после Йоханнеса Клебо.

Отметим, в топ-10 «Ски Тура» входит Андрей Мельниченко. Он девятый с отставанием от соотечественника Большунова на 2 минуты 53 секунды. Остальные восемь мест в первой десятке занимают норвежцы.

Клебо победил в спринте на пятом этапе «Ски Тура» в Норвегии, Большунов не вышел в финал
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