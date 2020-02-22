Крюгер — о падении Большунова: рад, что сегодня я ни при чём

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал результат спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме (Норвегия). Российский лыжник Александр Большунов, являющийся лидером общего зачёта, не смог пробиться в финал спринта из-за падения в полуфинале. Большунов без контакта с соперниками упал на финишной прямой.

«Рад, что сегодня я ни при чём. Конечно, Большунов разочарован. Тяжело воспринимаешь подобные ошибки, когда так здорово выступаешь. Но сегодня он сам виноват. У меня бывало такое же, это всегда тяжело», — цитирует Крюгера Dagbladet.

Ранее во время полуфинала спринта на этапе «Ски Тура» в Эре (Швеция) Большунов столкнулся с Крюгером. Тогда россиянин обвинил соперника в намеренном столкновении.