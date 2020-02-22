Голберг: не готов жертвовать всем ради победы над Большуновым

Норвежский лыжник Пол Голберг перед стартом заключительной гонки преследования «Ски Тура» выразил уверенность, что ему непросто будет отыграть 34 секунды отставания у лидера многодневки, россиянина Александра Большунова, который разъярён неудачей в спринте.
Голберг, идущий вторым в общем зачёте «Ски Тура», занял второе место в спринте, а Большунов из-за собственной ошибки упал в полуфинале и не смог выйти в финал.
«В прошлый раз, когда Большунов был в ярости, это было абсолютно ужасно. Если завтра он будет таким же, то второе место – это лучшее, о чём можно мечтать.
Отыграть у Большунова 34 секунды в преследовании? Обычно это сложная задача. Я начну в своём ритме и буду надеяться на позитивные сообщения от тренеров. Но если отставание не начнёт сокращаться, придётся изменить тактику. Я не готов жертвовать всем ради этой победы», — приводит слова Голберга VG.
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