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Лыжник Вальнес признался, что специально пропустил вперёд Голберга в полуфинале спринта

Лыжник Вальнес признался, что специально пропустил вперёд Голберга в полуфинале спринта
Другие / Лыжный спорт 0

Бронзовый призёр спринтерской гонки классическим стилем на этапе «Ски Тура» в Тронхейме норвежский лыжник Эрик Вальнес, рассказал, что специально пропустил вперёд соотечественника, Пола Голберга, в полуфинале.

Дело в том, что второе место в полуфинале гарантирует лыжнику выход в финал. Голберг – главный конкурент россиянина Александра Большунова в борьбе за победу в «Ски Туре». Большунов, бежавший в том же полуфинале, упал. А так как полуфинал, ведомый Йоханнесом Клебо, гарантированно был быстрее второго забега, то Вальнес практически не сомневался, что выйдет в финал, как лаки-лузер.

«Понял, что из нашего забега четверо пройдут дальше, включая меня, поэтому отдал Голбергу стопроцентно безопасное место. Это работа на команду, и она должна быть разрешена», — приводит слова Вальнеса VG.

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