«Ростов-Дон» уступил «Мецу» в гандбольной Лиге чемпионов

«Ростов-Дон» на домашней площадке уступил французскому «Мецу» в матче четвёртого тура основного раунда Лиги чемпионов со счётом 24:29. Самой результативной в составе ростовчанок стала Юлия Манагарова, забившая 4 мяча, по 3 мяча — у Анны Вяхиревой, Ярославы Фроловой, Ксении Макеевой, Лоис Аббинг и Кристины Кожокарь.

В выездном матче в январе «Ростов-Дон» уступил «Мецу» со счётом 20:23. В турнирной таблице ростовский клуб занимает второе место после «Меца».

В пятом туре основного раунда Лиги чемпионов 29 февраля «Ростов-Дон» на выезде встретится с норвежским клубом «Вайперс».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Основной раунд. Группа 1. Четвёртый тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Мец» (Франция) – 24:29 (11:11).