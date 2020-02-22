«Ростов-Дон» уступил «Мецу» в гандбольной Лиге чемпионов
«Ростов-Дон» на домашней площадке уступил французскому «Мецу» в матче четвёртого тура основного раунда Лиги чемпионов со счётом 24:29. Самой результативной в составе ростовчанок стала Юлия Манагарова, забившая 4 мяча, по 3 мяча — у Анны Вяхиревой, Ярославы Фроловой, Ксении Макеевой, Лоис Аббинг и Кристины Кожокарь.
В выездном матче в январе «Ростов-Дон» уступил «Мецу» со счётом 20:23. В турнирной таблице ростовский клуб занимает второе место после «Меца».
В пятом туре основного раунда Лиги чемпионов 29 февраля «Ростов-Дон» на выезде встретится с норвежским клубом «Вайперс».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Основной раунд. Группа 1. Четвёртый тур
«Ростов-Дон» (Россия) – «Мец» (Франция) – 24:29 (11:11).
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
20:13
-
19:50
-
19:26
-
18:29
-
17:29
-
17:05
-
16:41
-
16:29
-
12:51
-
00:23
-
00:05
- 21 февраля 2020
-
22:35
-
22:27
-
22:14
-
22:04
-
21:52
-
21:28
-
20:27
-
19:28
-
19:01
-
18:44
-
18:15
-
18:01
-
17:46
-
17:40
-
17:03
-
15:45
-
15:26
-
14:44
-
12:26
-
11:45
-
11:34
-
11:29
-
11:16
-
10:55
Партнерский контент