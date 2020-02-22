Фигуристы Игнатов и Гулякова завоевали золото в финале Кубка России

В Великом Новгороде завершился финал Кубка России по фигурному катанию. В соревнованиях мужчин первенствовал Макар Игнатов, который по сумме двух программ более чем на 43 балла опередил Антона Шулепова, занявшего второе место. Третьим стал Илья Яблоков. В произвольной программе Игнатов чисто исполнил два четверных прыжка – сальхов и тулуп.

В женском одиночном катании победу одержала Анастасия Гулякова. Серебряная медаль досталась Анастасии Губановой. Бронзовым призёром стала Мария Талалайкина.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Великий Новгород

Мужчины

1. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) — 273,50.

2. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) — 239,93.

3. Илья Яблоков (Москва) — 234,56.

Женщины

1. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) — 213,72

2. Анастасия Губанова (Санкт-Петербург) — 208,81

3. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург)— 199,98