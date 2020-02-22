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Фигуристы Игнатов и Гулякова завоевали золото в финале Кубка России

Фигуристы Игнатов и Гулякова завоевали золото в финале Кубка России
Другие / Фигурное катание 0

В Великом Новгороде завершился финал Кубка России по фигурному катанию. В соревнованиях мужчин первенствовал Макар Игнатов, который по сумме двух программ более чем на 43 балла опередил Антона Шулепова, занявшего второе место. Третьим стал Илья Яблоков. В произвольной программе Игнатов чисто исполнил два четверных прыжка – сальхов и тулуп.

В женском одиночном катании победу одержала Анастасия Гулякова. Серебряная медаль досталась Анастасии Губановой. Бронзовым призёром стала Мария Талалайкина.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Великий Новгород
Мужчины

1. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) — 273,50.
2. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) — 239,93.
3. Илья Яблоков (Москва) — 234,56.

Женщины

1. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) — 213,72
2. Анастасия Губанова (Санкт-Петербург) — 208,81
3. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург)— 199,98

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