Саночница Иванова стала второй на этапе КМ в Винтерберге, укрепив лидерство в общем зачёте

Российская саночница Татьяна Иванова заняла второе место на восьмом этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия). По сумме двух попыток россиянка уступила Элизе Цауце из Латвии 0,080 секунды. Третье место заняла немка Юлия Таубитц. В шаге от пьедестала остановилась россиянка Виктория Демченко.

Иванова укрепила лидерство в общем зачёте Кубка мира перед заключительным этапом, который состоится через неделю в Кёнигсзее. В сумме у Ивановой стало 907 баллов, у Таубитц – 880. Третье место гарантировала себе Демченко, на счету у которой 652 очка.

Санный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Винтерберг, Германия

Женщины

1. Элиза Цауце (Латвия) – 1.27,481.

2. Татьяна Иванова (Россия) – 1.27,561.

3. Юлия Таубитц (Германия) – 1.27,673.

4. Виктория Демченко (Россия) – 1.27,775…

12. Олеся Михайленко (Россия) – 1.28,750.

13. Екатерина Катникова (Россия) – 1.28,789.