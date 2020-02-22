Саночница Иванова стала второй на этапе КМ в Винтерберге, укрепив лидерство в общем зачёте

Российская саночница Татьяна Иванова заняла второе место на восьмом этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия). По сумме двух попыток россиянка уступила Элизе Цауце из Латвии 0,080 секунды. Третье место заняла немка Юлия Таубитц. В шаге от пьедестала остановилась россиянка Виктория Демченко.
Иванова укрепила лидерство в общем зачёте Кубка мира перед заключительным этапом, который состоится через неделю в Кёнигсзее. В сумме у Ивановой стало 907 баллов, у Таубитц – 880. Третье место гарантировала себе Демченко, на счету у которой 652 очка.
Санный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Винтерберг, Германия
Женщины
1. Элиза Цауце (Латвия) – 1.27,481.
2. Татьяна Иванова (Россия) – 1.27,561.
3. Юлия Таубитц (Германия) – 1.27,673.
4. Виктория Демченко (Россия) – 1.27,775…
12. Олеся Михайленко (Россия) – 1.28,750.
13. Екатерина Катникова (Россия) – 1.28,789.
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