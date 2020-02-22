Клебо: Большунову придётся бороться только с собой в гонке преследования

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо подвёл итоги классического спринта на этапе «Ски Тура» в родном Тронхейме.

Клебо выступает в «Ски Туре» с не до конца залеченным переломом пальца. В начале многодневки он даже хотел сняться с соревнований, остановил только финиш в Тронхейме.

«Мечтал выиграть на этой лыжной трассе. Думал об этом с тех пор, как нам сказали, что будем стартовать здесь во время домашнего тура», — приводит слова Клебо TV 2.

Несмотря на позитивный настрой, полученный Клебо в спринте, он не возлагает больших надежд на воскресную гонку преследования. Йоханнес будет стартовать спустя две минуты после лидера – россиянина Александра Большунова.

«Я взволнован. Посмотрим, какими будут погода и условия. Вероятно, найдутся некоторые спортсмены, за спинами которых можно будет держаться. Ожидаю ли увидеть спину Большунова? Нет, думаю, ему придётся бороться только с собой», — приводит слова Клебо TV2.

Ближайший преследователь Большунова, норвежец Пол Голберг, отстаёт от россиянина на 34 секунды.

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